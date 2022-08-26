В Белоруссии команды конкурса Армейских международных игр «Стальная магистраль» обменялись подарками

Официальное мероприятие по обмену памятными подарками проводилось на плацу 30-й отдельной железнодорожной бригады в городе Слуцк.
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