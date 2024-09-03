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ВСУ перебросили в Курскую область подразделение из бывших заключенных

ВСУ перебросили в Курскую область подразделение из бывших заключенных

Украинское командование отправило в Курскую область подразделение из бывших заключенных. Они занимаются мародерством и предпочитают избегать боев с ВС России, рассказали военнослужащие 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты, пишет РИА Новости.

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