Дегустацию диковинных пельменей в Новосибирске показали на федеральном канале

Новосибирская область всё чаще становится героем телепроектов, в том числе гастрономических. Действие одного из них прошло на площади у НОВАТа, сам сюжет был снят для шоу «Повара на колесах», в котором шеф-повара Денис Крупенин и Андрей Жданов приготовили блюда из местных продуктов.