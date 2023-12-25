Артиллеристами группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении на территории Серебряного лесничества российским военными удалось уничтожить скопление живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии