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На Краснолиманском направлении установки «Град» уничтожили скопление техники ВСУ

На Краснолиманском направлении установки «Град» уничтожили скопление техники ВСУ

Артиллеристами группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении на территории Серебряного лесничества российским военными удалось уничтожить скопление живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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