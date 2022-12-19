В Хабаровском крае начали открывать ледовые переправы

В северных районах Хабаровского края открыли первые ледовые переправы для проезда через реки. Речь идет о переправах в Аяно-Майском районе между населенными пунктами Нелькан и Джигда и в Верхнебуреинском районе к поселку Шахтинский через реку Бурея.