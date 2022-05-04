В России вырос спрос на низкокачественное жильё

В последние недели среди россиян вырос спрос на низкокачественное жильё — квартиры маленькой площади, жилье на первых этажах домов, устаревший жилой фонд, «убитые» квартиры.
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