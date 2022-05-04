Регионы России

35 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Tatyana Fedotova
    Умных не любят. Заклюют. На Западе рулят идиоты. Идиократия.«Свой среди чужих...
  • Tatyana Fedotova
    Не все там без мозгов. Но умных там мало.«Свой среди чужих...
  • Tatyana Fedotova
    А сразу надо было головой думать. Леса оберегать- это государственное дело. Все леса должны быть поделены на сектора,...Путин поручил под...

В России вырос спрос на низкокачественное жильё

В России вырос спрос на низкокачественное жильё

В последние недели среди россиян вырос спрос на низкокачественное жильё — квартиры маленькой площади, жилье на первых этажах домов, устаревший жилой фонд, «убитые» квартиры.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх