Новый командующий Объединенными силами ВСУ Гнатов в России обвинен в терактах

Назначенный Владимиром Зеленским 24 июня командующим Объединенными силами Вооруженных сил Украины, бригадный генерал Андрей Гнатов в России обвинен в совершении террористических актов в Донецкой Народной Республике.
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