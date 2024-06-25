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Новый командующий Объединенными силами ВСУ Гнатов в России обвинен в терактах

Назначенный Владимиром Зеленским 24 июня командующим Объединенными силами Вооруженных сил Украины, бригадный генерал Андрей Гнатов в России обвинен в совершении террористических актов в Донецкой Народной Республике.

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