В третьем туре общего этапа Лиги чемпионов «Бавария» примет на своем поле «Арсенал».В третьем туре общего этапа Лиги чемпионов «Бавария» примет на своем поле «Арсенал».
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