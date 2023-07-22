С либеропереворотом в Москвах не сложилось. Плохо. Но есть шанс! Переворотничать надо не под либерофлагами, а под патриотическими.
А слабо угробить Россию теперь уже под патриотическими лозунгами?
Комментарии
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лина любимцева
А может нужно открыть производство КЛЯПОВ в промышленных масштабах?!!... Заткнул кляпом глотку - и все! ВСЕ МОЛЧОК!! Делов-то... Одни вы будете выступать... Какнихрена нужнонеговорить...
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6 час.
лл
лина любимцева
Так Конституцию когда писали?....
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6 час.
Нина Грекова
Зачем делать опрос- если ничего не решается? Для галочки?
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3 час.
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