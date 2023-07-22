Темы дня

125 049 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Кальян
    И в Татарстане и в Башкортостане есть такие проблемы но не афишируются так как начнется противостояние и резня между ...ПОЛТОРА МИЛЛИАРДА...
  • Юрий Шестаков
    Ну когда-то надо наказать хулигана! Вот и наказали, чтоб и остальные задумались, что так с нами нельзя - гадить и обм...Как зерновую "Жем...
  • Кальян
    Понятно Верка у которой там мерка , молчу , русская баба коня на скаку тормазнет и стакан самогону хлебнет и мужика е...«Позор»: мигрант ...

А слабо угробить Россию теперь уже под патриотическими лозунгами?

А слабо угробить Россию теперь уже под патриотическими лозунгами?

С либеропереворотом в Москвах не сложилось. Плохо. Но есть шанс! Переворотничать надо не под либерофлагами, а под патриотическими.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лина любимцева
А может  нужно открыть производство КЛЯПОВ в промышленных масштабах?!!... Заткнул кляпом глотку - и все! ВСЕ МОЛЧОК!! Делов-то... Одни вы будете выступать... Какнихрена нужнонеговорить...
Ответить
6 час.
лл
лина любимцева
Так  Конституцию когда писали?....
Ответить
6 час.
Нина Грекова
Зачем делать опрос- если ничего не решается? Для галочки?
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх