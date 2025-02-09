Небензя: Постоянные члены СБ ООН возобновили диалог по ряду вопросов

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что пять постоянных членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) — Россия, США, Великобритания, КНР и Франция — возобновили диалог по ряду вопросов.
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