День Неизвестного Солдата – это день, который напоминает нам о том, что память о героях должна жить вечно.
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День Неизвестного Солдата – это день, который напоминает нам о том, что память о героях должна жить вечно.