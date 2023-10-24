Чем так опасны дезодоранты: все мифы и правда о косметике, которой мы пользуемся каждый день

Вы наверняка уже не в первый раз слышите о вреде дезодорантов. Но отказаться от их использования не так то просто, особенно в период жаркого лета, когда тело потеет гораздо сильнее обычного… Давайте же выясним, действительно ли эти косметические средства несут вред для здоровья человека, и какое средство для защиты выбрать, чтобы этот вред минимизировать? .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии