Дзюба уехал из Турции, поражение «МЮ», «Зенит» вывел Чистякова из основы, победа Валиевой, «Юве» сделал «Интер» и другие новости утра

1. «Челси» уступил «Арсеналу» (0:1) в 15-м туре чемпионата Англии. «Манчестер Юнайтед» в гостях проиграл «Астон Вилле» (1:3) в первом матче Унаи Эмери во главе бирмингемцев, Роналду снова не забил.
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