Кристальная гусеница Дальцерида

Это фантастическое создание с латинским названием Acraga coa — личинка моли из семейства дальцерид. Верится с трудом, но эта похожая на драгоценный камень гусеница, мирно отдыхающая на сочном листе мангрового дерева, очень быстро превратится в яркую моль — дальцериду, все туловище которой покрыто огромным количеством оранжевых ворсинок.