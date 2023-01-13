Предпринимателю из Дагестана оказано содействие в погашении задолженности по договору

В адрес уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Дагестан Мураду Далгатову обратился индивидуальный предприниматель с жалобой на неисполнение Государственным казенным учреждением Республики Дагестан обязательств по договору.
В адрес уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Дагестан Мураду Далгатову обратился индивидуальный предприниматель с жалобой на неисполнение Государственным казенным учреждением Республики Дагестан обязательств по договору.
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