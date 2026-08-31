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Татар-информ

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Студотряд из Татарстана признали лучшим на строительстве ВСМ

Студотряд из Татарстана признали лучшим на строительстве ВСМ

Студенческий строительный отряд «Казань» из Казанского государственного архитектурно-строительного университета признали лучшим на проекте по комиссарской деятельности на строительстве высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург.

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