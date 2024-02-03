Все стало на свои места: зачем Такер Карлсон приехал в Москву

Может просто так приехал,на Спартак...,а может туристом,посмотреть Мариуполь,может встретится с Путиным,а может нет...,какая разница,поживём увидим.

Геннадий Бережнов

Приехал значит надо! Карлсоны просто так не ездят смотреть постановку в театре! Все стало на свои места, а что конкретно то?