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Все стало на свои места: зачем Такер Карлсон приехал в Москву

Все стало на свои места: зачем Такер Карлсон приехал в Москву

Американский журналист Такер Карлсон наделал шума, приехав в Москву. О визите телеведущего стало известно поздно вечером 3 февраля, но, по информации ряда СМИ, он находится в столице России уже несколько дней.

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Комментарии
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Вик Норд
Может просто так приехал,на Спартак...,а может туристом,посмотреть Мариуполь,может встретится с Путиным,а может нет...,какая разница,поживём увидим.
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14 час.
Геннадий Бережнов
Приехал значит надо! Карлсоны просто так не ездят смотреть постановку в театре! Все стало на свои места, а что конкретно то?
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10 час.

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