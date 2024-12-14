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Хорватия отказалась отправлять военных на Украину

Хорватия отказалась отправлять военных на Украину

Президент Хорватии Зоран Миланович отказался отправлять военных на Украину. Об этом он написал на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

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