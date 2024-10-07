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«Военная хроника»: вероятно, по Староконстантинову был нанесён новый удар

«Военная хроника»: вероятно, по Староконстантинову был нанесён новый удар

Прошедшей ночью и утром по военным объектам на Украине, вероятно, был нанесён комбинированный удар, в том числе по военному аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, где часто «ночует» оставшаяся у ВСУ авиация, сообщает «Военная хроника».

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