«Военная хроника»: вероятно, по Староконстантинову был нанесён новый удар

Прошедшей ночью и утром по военным объектам на Украине, вероятно, был нанесён комбинированный удар, в том числе по военному аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, где часто «ночует» оставшаяся у ВСУ авиация, сообщает «Военная хроника».
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