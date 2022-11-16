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Захарова назвала абсурдистикой выступление Зеленского на саммите G20

Захарова назвала абсурдистикой выступление Зеленского на саммите G20

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала абсурдистикой выступление главы Украины Владимира Зеленского на саммите G20, которое в семь раз превышало по длительности речи других участников.

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