ФСБ и СКР раскрыли, кто заказал и исполнил убийство генерала Кириллова

Следственный комитет России и ФСБ сообщили о задержании подозреваемого в убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова.
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