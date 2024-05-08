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Военкор Шлепченко: Зеленскому нет необходимости подписывать какие-либо бумаги

Военкор Шлепченко: Зеленскому нет необходимости подписывать какие-либо бумаги

Военный обозреватель Влад Шлепченко в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал заявление главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова о необходимости оперативно взять под контроль Харьков и Одессу, а затем заставить президента Украины Владимира Зеленского подписать все бумаги, необходимые для обеспечения безопасности России.

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