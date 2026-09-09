В Берлине строго отчитали Зеленского

Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль потребовал от Украины больше учитывать интересы Германии, которая оказывает ей масштабную поддержку.
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