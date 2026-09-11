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Среди 12 погибших в ДТП в Архангельской области двое детей

Среди 12 погибших в ДТП в Архангельской области двое детей

Двое детей погибли в ДТП в Архангельской области с участием микроавтобуса, лесовоза и легковушки. Всего жертвами аварии стали 12 человек.

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