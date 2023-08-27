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«Интер» с Месси выиграл все 9 матчей, забив 27 голов. 3 из 9 побед – по пенальти

«Интер» с Месси выиграл все 9 матчей, забив 27 голов. 3 из 9 побед – по пенальти

«Интер Майами» провел 9 матчей в различных турнирах с момента дебюта нападающего. Флоридская команда добилась 9 побед.

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