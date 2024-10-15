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Позитив для оптимистов

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Украл? "Отстирывайся" на СВО: Чиновники спасают себя, обманывая народ

Украл? "Отстирывайся" на СВО: Чиновники спасают себя, обманывая народ

Коллаж Царьграда Нехорошая тенденция складывается в зоне СВО - гуськом потянулись туда проштрафившиеся чиновники и прочие публичные личности, надеющиеся, что открыли для себя современную индульгенцию.

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