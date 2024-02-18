Доказана связь вакцинации с вырождением человечества

"Бактерии, которые мы прививаем сейчас людям, мутируют,"-КАКОЙ БРЕД!!! Автор ни малейшего представления не имеет об иммунологии. Вам бы хотелось, чтоб из 20 детей 14-16 погибали от детских болезней? Чума, оспа, коклюш, дифтерия, столбняк, полиомиелит, корь, краснуха- мало?

М

ММ

Перестали прививать и тут же рост например кори! Болезни никуда не деваются, стоит прекратить прививки и толпа народу помрет. Запад удивлялся, что в России так мало народу болело ковидом и смертей меньше, чем у них- причина в прививках от туберкулеза, которые ставили в СССР. Тот же туберкулез благополучно убивал царское семейство в России. Дочь Александра 2, брат Николая2 - Георгий умер от туберкулеза.