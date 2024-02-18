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Велемудр. Мир тесен.

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  • Alex Zim
    Именно этого добиваются глобалисты.Доказана связь ва...
  • ММ
    Перестали прививать и тут же рост например кори! Болезни никуда не деваются, стоит прекратить прививки и толпа народу...Доказана связь ва...
  • ММ
    "Бактерии, которые мы прививаем сейчас людям, мутируют,"-КАКОЙ БРЕД!!! Автор ни малейшего представления не имеет об и...Доказана связь ва...

Доказана связь вакцинации с вырождением человечества

Доказана связь вакцинации с вырождением человечества

По мнению профессора Аманджоловой люди, привитые в пятом поколении, вместо чумы и холеры, получат неизлечимый СПИД.

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Комментарии
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ММ
&quot;Бактерии, которые мы прививаем сейчас людям, мутируют,&quot;-КАКОЙ БРЕД!!! Автор ни малейшего представления не имеет об иммунологии. Вам бы хотелось, чтоб из 20 детей 14-16 погибали от детских болезней? Чума, оспа, коклюш, дифтерия, столбняк, полиомиелит, корь, краснуха- мало?
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16 час.
М
ММ
Перестали прививать и тут же рост например кори! Болезни никуда не деваются, стоит прекратить прививки и толпа народу помрет. Запад удивлялся, что в России так мало народу болело ковидом и смертей меньше, чем у них- причина в прививках от туберкулеза, которые ставили в СССР. Тот же туберкулез благополучно убивал царское семейство в России. Дочь Александра 2, брат Николая2 - Георгий умер от туберкулеза.
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16 час.
Alex Zim
Именно этого добиваются глобалисты.
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13 час.

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