Посол назвал последствие применения Россией «Орешника»

Применение Россией ракетного комплекса «Орешник» стало мощным фактором сдерживания. Об этом заявил заместитель генерального директора медиагруппы «Россия сегодня», чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко, передает РИА Новости.
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