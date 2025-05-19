В Совфеде предложили использовать в каршеринге машины с локализацией в России

Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов предложил использовать в каршеринге автомобили с высокой локализацией в России, следует из законопроекта, который отправлен на отзыв в российское правительство.
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