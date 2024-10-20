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Не надо стесняться! Винтовка Lobaev ZOV

Не надо стесняться! Винтовка Lobaev ZOV

Что представляет собой новый полуавтомат ZOV фирмы Lobaev Arms? На выставке «Орел Экспо-2024» компания Lobaev Arms представила свой новый ЗОВ, который становится второй полуавтоматической винтовкой типа AR в линейке компании под патрон 7,62х51 (.

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