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Овечкин ударил клюшкой в лицо Деарне. Перед этим защитник «Эдмонтона» увернулся от хита форварда

Овечкин ударил клюшкой в лицо Деарне. Перед этим защитник «Эдмонтона» увернулся от хита форварда

В первом периоде матча с «Ойлерс» (0:5) капитан «Вашингтона» получил 2 минуты штрафа. Александр Овечкин попытался применить силовой прием против защитника Винсента Деарне.

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