Антикоррупционный суд Армении принял иск Генпрокуратуры к экс-министру

Антикоррупционный суд Армении принял к рассмотрению иск Генеральной прокуратуры, в котором оспариваются законность аукциона и договора купли-продажи земельного участка, принадлежавшего бывшему министру охраны природы Араму Арутюняну.
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