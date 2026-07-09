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Царьград

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Антикоррупционный суд Армении принял иск Генпрокуратуры к экс-министру

Антикоррупционный суд Армении принял иск Генпрокуратуры к экс-министру

Антикоррупционный суд Армении принял к рассмотрению иск Генеральной прокуратуры, в котором оспариваются законность аукциона и договора купли-продажи земельного участка, принадлежавшего бывшему министру охраны природы Араму Арутюняну.

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