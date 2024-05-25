RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 295 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Кудрявцев
    Очевидно, вам всем известно не всё, впрочем, как и мне. Может Зеленскому что-то в этом соглашении не понравилось, а е...Антонов: США пыта...
  • Юрий Зубрин
    Насколько нам всем известно в апреле 22-го года были достигнуты договоренности и подписаны Стамбульские соглашения ,к...Антонов: США пыта...
  • Андрей Кудрявцев
    Россия тоже пытается перевернуть всё с ног на голову риторикой о переговорах. Пока вы будете сидеть по своим кабинета...Антонов: США пыта...

Полянский: Россия считает бесперспективной швейцарскую конференцию по Украине

Полянский: Россия считает бесперспективной швейцарскую конференцию по Украине

Международная конференция в Швейцарии лишена перспектив, из-за того что Россия в ней не участвует, а её позиция по конфликту на Украине не учитывается.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВлаДимир
&quot;А люди, которые собираются проводить эту конференцию, так не считают.&quot; Они ее считают жутко перспективной, ага. Не занимайтесь болтовней.
Ответить
12 час.
Андрей Кудрявцев
Я могу посоветовать вам то же самое. Не занимайтесь болтовнёй!
Ответить
12 час.
АК
Андрей Кудрявцев
Надюша, вы, на удивление, безграмотная, хамоватая, невоспитанная хабалка. Желаю вам долгих лет жизни и здоровья.
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх