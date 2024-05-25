Международная конференция в Швейцарии лишена перспектив, из-за того что Россия в ней не участвует, а её позиция по конфликту на Украине не учитывается.
Полянский: Россия считает бесперспективной швейцарскую конференцию по Украине
Комментарии
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ВлаДимир
"А люди, которые собираются проводить эту конференцию, так не считают." Они ее считают жутко перспективной, ага. Не занимайтесь болтовней.
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12 час.
Андрей Кудрявцев
Я могу посоветовать вам то же самое. Не занимайтесь болтовнёй!
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12 час.
АК
Андрей Кудрявцев
Надюша, вы, на удивление, безграмотная, хамоватая, невоспитанная хабалка. Желаю вам долгих лет жизни и здоровья.
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12 час.
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