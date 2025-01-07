Макрон упрекнул Африку в неблагодарности

Африканские страны забыли поблагодарить Францию за помощь в борьбе с терроризмом в Сахеле. В этом их упрекнул французский лидер Эммануэль Макрон, трансляция его выступления велась на странице Елисейского дворца в соцсети X.
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