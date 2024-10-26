В США назвали саммит БРИКС победой Путина на всех направлениях

РИА Новости/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Александр Казаков Прошедший в Казани саммит БРИКС продемонстрировал победу президента Российской Федерации Владимира Путина по многим направлениям внешней политики, заявил в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom американский политолог Джон Миршаймер.
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