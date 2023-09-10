— С мужем в браке двадцать восемь лет прожили, – рассказывает пятидесятилетняя Ольга Витальевна. – Вышла за него замуж совсем юной, вместе, можно сказать, росли, вставали на ноги, помогала ему во всем, родили и вырастили дочь.
Дочь подружилась с любовницей отца, и не считает это предательством
Комментарии
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Элеонора Коган
Дочь предательница и сволочь, вся в отца-кобеля.Предала мать.
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11 час.
Элеонора Коган
А матери не надо было быть такой доверчивой и надо было работать, а не надеяться на мужа. У неё что, нет профессии? Пошла бы на производство, там тоже есть детсады. А телевизор смотреть и вышивать - это тоже занятие? Сама тоже виновата, что превратилась в заурядную домохозяйку.А мужчинам доверять никак нельзя.
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11 час.
ONIX
Разве? А когда баба заводит себе другого мужика и ребёнок начинает активно дружить с дядей Валерой,потому что тот ему на мороженое деньги дает э,это не предательство? У баб оказывается нет. Это отец виноват,коль ребенок тянется к другому мужчине. А зачем мужчине постаревшее,проблемное,дряблое тело,когда за те же деньги,есть молодое?*** Он обеспечен,а жена всю жизнь просидела на шее: зачем ему такой хомут?* Ему вообще проще жить одному***
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6 час.
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