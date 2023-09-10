Дочь подружилась с любовницей отца, и не считает это предательством

Элеонора Коган Дочь предательница и сволочь, вся в отца-кобеля.Предала мать.

Элеонора Коган А матери не надо было быть такой доверчивой и надо было работать, а не надеяться на мужа. У неё что, нет профессии? Пошла бы на производство, там тоже есть детсады. А телевизор смотреть и вышивать - это тоже занятие? Сама тоже виновата, что превратилась в заурядную домохозяйку.А мужчинам доверять никак нельзя.