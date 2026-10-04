На 92-м году жизни скончался разработчик двигателей для спутников академик Попов

На 92-м году жизни скончался разработчик двигателей для спутников академик Гарри Попов. «На 92‑м году жизни скончался академик РАН, доктор технических наук Гарри Алексеевич Попов.
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