В Хлевенском округе Липецкой области продолжат ремонт дорог за 31,76 млн рублей

В Хлевенском округе Липецкой области планируют отремонтировать два участка местных дорог. Начальная цена контракта составляет 31,76 млн рублей.
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