Эксперт призвал не ждать от Квята успеха на этапе NASCAR Xfinity в Остине

Эксперт призвал не ждать от Квята успеха на этапе NASCAR Xfinity в ОстинеNASCARАмериканский журналист NASCAR Боб Покрасс оценил шансы российского гонщика Даниила Квята на этапе второго дивизиона Xfinity Series в Остине.
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