Военэксперт Кнутов: Киев будет вынужден сесть за стол переговоров уже в январе 

Украина при сохранении или увеличении интенсивности массированных ударов ВС РФ будет вынуждена сесть за стол переговоров уже в январе 2027 года, если зима будет холодной.
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