Эксперт рассказал о последствиях ухода из России производителя туалетной бумаги Zewa

Сооснователь Skolkovo NextGen и партнёр консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская рассказала, что уход из России шведского производителя средств личной гигиены Essity не обойдётся без последствий в связи с большой долей компании на рынке.
Сооснователь Skolkovo NextGen и партнёр консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская рассказала, что уход из России шведского производителя средств личной гигиены Essity не обойдётся без последствий в связи с большой долей компании на рынке.
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