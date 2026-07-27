Решение Владимира Зеленского отправить Михаила Фёдорова в отставку с должности министра обороны Украины привело к открытому противостоянию между киевским режимом и Европой, написало турецкое издание dikGazete.
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