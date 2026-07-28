Вооруженные силы России уничтожили пять групп ВСУ в Харьковской и Сумской областях. Источник фото: РИА Новости / Иван Родионов «Командование ВСУ попыталось перебросить на передовые позиции в районе Белого Колодезя пять боевых групп.
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