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ВС РФ поразили боевые группы ВСУ в двух украинских регионах

ВС РФ поразили боевые группы ВСУ в двух украинских регионах

Вооруженные силы России уничтожили пять групп ВСУ в Харьковской и Сумской областях. Источник фото: РИА Новости / Иван Родионов «Командование ВСУ попыталось перебросить на передовые позиции в районе Белого Колодезя пять боевых групп.

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