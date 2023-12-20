На Губернаторскую Елку в Салехард приехали 300 ребят со всего Ямала и 10 из Волновахи. Для гостей была организована обширная экскурсионно-познавательная программа по музеям и выставочным залам столицы Ямала.
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