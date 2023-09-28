Потери "Иностранного легиона"

ПОЧЕМУ НАЁМНИКИ ПОКИДАЮТ УКРАИНУ? «Интернациональный легион» территориальной обороны Украины был создан в феврале 2022 года по инициативе Зеленского для привлечения иностранцев в добровольческие подразделения, находящиеся в составе территориальной обороны ВСУ.
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