Демографический мировой коллапс неизбежен, и для многих стран он будет катастрофой.

Вы совершенно неверно поняли моё отношение к науке! Я просто утверждаю, что наука - часть Матрицы мира, а то, что я обозначаю "духовность", связано с тем, что имеет источник вне её. Я к тому, что выполнить "духовному" Дело по достижению Цели Творения, что есть оптимальная актуализация его "таланта", можно без какого-либо привлечения науки. Вы же практически подменяете это Дело, как я понимаю, вообще не имея представления, что оно из себя представляет, взамен уделяя внимание разговорам об абстрактной наукообразной сфере. Ваши планы бытия и разные вибрации - пустая демагогия. Это даже не наука, а так. Вы просто используете наукообразность для избегания чего-то другого.

Валерий Холодок

Полная ГЛУПОСТЬ в рассуждениях. НАУКА ДОКАЗАЛА на деле возможность своего развития в разных направлениях, просто для определенного перехода в более сложные области Мироздания необходимо НАКОПЛЕНИЕ информационного материала( как у Николы Тесла). Что же такое демагогия? Могу показать на примере, тем более, что далеко ходить не надо: ==="Вы совершенно неверно поняли моё отношение к науке! Я просто утверждаю, что наука - часть Матрицы мира, а то, что я обозначаю "духовность", связано с тем, что имеет источник вне её. Я к тому, что выполнить "духовному" Дело по достижению Цели Творения, что есть оптимальная актуализация его "таланта", можно без какого-либо привлечения науки. Вы же практически подменяете это Дело, как я понимаю, вообще не имея представления, что оно из себя представляет, взамен уделяя внимание разговорам об абстрактной наукообразной сфере. Ваши планы бытия и разные вибрации - пустая демагогия. Это даже не наука, а так. Вы просто используете наукообразность для избегания чего-то другого."=== А разные вибрации- это то на чём держится ВСЁ Ваше( моё тоже) ЛИЧНОЕ существование, начиная с приготовления пищи при помощи огня и заканчивая вот этим монитором, на котором вы видите мои размышления. Хотя начать можно и с рассмотрения Вашей личной Зиготы и как она превратилась в Воробья, рассуждающего о том, о чём не имеет ни малейшего понимания. Всё, Ваше словоблудие отнимает у меня время, кстати, ВРЕМЯ- это тоже атрибут МАТЕРИИ. Сказал в другой теме, что нечему у Вас научиться, а сами Вы учиться из-за гордыни не в состоянии. Всех благ в Вашей матрице.