Все просчитываемые модели развития человечества дают схожие и плачевные результаты: тупик человеческой цивилизации настанет до начала 22века.
Демографический мировой коллапс неизбежен, и для многих стран он будет катастрофой.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валерий Холодок
Привет. Зря радуетесь, лично мне Ваш сарказм понятен. Только Воробью абсолютно чуждо научное объяснение жизнедеятельности Человека. Он предпочитает поверхностное осмысление физического процесса жизнедеятельности с огромным растеканием мысли по древу. А вот заглянуть в корень любого процесса жизнедеятельности Человека катастрофически не хватает времени у подавляющего большинства, а в результате надежда на Матушку Землю, которая всё отрегулирует, только многим невдомёк, что МЫ(люди) являемся НЕОТЪЕМЛЕМОЙ частью этой Планеты, как в физическом, так и в Духовном сМЫСЛе. Удачи.
Ответить
2 час.
В
Воробей
Вы совершенно неверно поняли моё отношение к науке! Я просто утверждаю, что наука - часть Матрицы мира, а то, что я обозначаю "духовность", связано с тем, что имеет источник вне её. Я к тому, что выполнить "духовному" Дело по достижению Цели Творения, что есть оптимальная актуализация его "таланта", можно без какого-либо привлечения науки. Вы же практически подменяете это Дело, как я понимаю, вообще не имея представления, что оно из себя представляет, взамен уделяя внимание разговорам об абстрактной наукообразной сфере. Ваши планы бытия и разные вибрации - пустая демагогия. Это даже не наука, а так. Вы просто используете наукообразность для избегания чего-то другого.
Ответить
55 мин.
Валерий Холодок
Полная ГЛУПОСТЬ в рассуждениях. НАУКА ДОКАЗАЛА на деле возможность своего развития в разных направлениях, просто для определенного перехода в более сложные области Мироздания необходимо НАКОПЛЕНИЕ информационного материала( как у Николы Тесла). Что же такое демагогия? Могу показать на примере, тем более, что далеко ходить не надо: ==="Вы совершенно неверно поняли моё отношение к науке! Я просто утверждаю, что наука - часть Матрицы мира, а то, что я обозначаю "духовность", связано с тем, что имеет источник вне её. Я к тому, что выполнить "духовному" Дело по достижению Цели Творения, что есть оптимальная актуализация его "таланта", можно без какого-либо привлечения науки. Вы же практически подменяете это Дело, как я понимаю, вообще не имея представления, что оно из себя представляет, взамен уделяя внимание разговорам об абстрактной наукообразной сфере. Ваши планы бытия и разные вибрации - пустая демагогия. Это даже не наука, а так. Вы просто используете наукообразность для избегания чего-то другого."=== А разные вибрации- это то на чём держится ВСЁ Ваше( моё тоже) ЛИЧНОЕ существование, начиная с приготовления пищи при помощи огня и заканчивая вот этим монитором, на котором вы видите мои размышления. Хотя начать можно и с рассмотрения Вашей личной Зиготы и как она превратилась в Воробья, рассуждающего о том, о чём не имеет ни малейшего понимания. Всё, Ваше словоблудие отнимает у меня время, кстати, ВРЕМЯ- это тоже атрибут МАТЕРИИ. Сказал в другой теме, что нечему у Вас научиться, а сами Вы учиться из-за гордыни не в состоянии. Всех благ в Вашей матрице.
Ответить
28 мин.
Свежие комментарии