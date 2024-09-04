Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Демографический мировой коллапс неизбежен, и для многих стран он будет катастрофой.

Демографический мировой коллапс неизбежен, и для многих стран он будет катастрофой.

Все просчитываемые модели‏ развития человечества дают схожие‏ и плачевные‏ результаты:‏ тупик человеческой цивилизации настанет‏ до начала ‏ 22века.

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Комментарии
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Валерий Холодок
Привет. Зря радуетесь, лично мне Ваш сарказм понятен. Только Воробью абсолютно чуждо научное объяснение жизнедеятельности Человека. Он предпочитает поверхностное осмысление физического процесса жизнедеятельности с огромным растеканием мысли по древу. А вот заглянуть в корень любого процесса жизнедеятельности Человека катастрофически не хватает времени у подавляющего большинства, а в результате надежда на Матушку Землю, которая всё отрегулирует, только многим невдомёк, что МЫ(люди) являемся НЕОТЪЕМЛЕМОЙ частью этой Планеты, как в физическом, так и в Духовном сМЫСЛе. Удачи.
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2 час.
В
Воробей
Вы совершенно неверно поняли моё отношение к науке! Я просто утверждаю, что наука  - часть Матрицы мира, а то, что я обозначаю &quot;духовность&quot;, связано с тем, что имеет источник вне её. Я к тому, что выполнить &quot;духовному&quot; Дело по достижению Цели Творения, что есть оптимальная актуализация его &quot;таланта&quot;, можно без какого-либо привлечения науки. Вы же практически подменяете это Дело, как я понимаю, вообще не имея представления, что оно из себя представляет, взамен уделяя внимание разговорам об абстрактной наукообразной сфере. Ваши планы бытия и разные вибрации - пустая демагогия. Это даже не наука, а так. Вы просто используете наукообразность для избегания чего-то другого.
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55 мин.
Валерий Холодок
Полная ГЛУПОСТЬ в рассуждениях. НАУКА ДОКАЗАЛА на деле возможность своего развития в разных направлениях, просто для определенного перехода в более сложные области Мироздания необходимо НАКОПЛЕНИЕ информационного материала( как у Николы Тесла). Что же такое демагогия? Могу показать на примере, тем более, что далеко ходить не надо: ===&quot;Вы совершенно неверно поняли моё отношение к науке! Я просто утверждаю, что наука - часть Матрицы мира, а то, что я обозначаю &quot;духовность&quot;, связано с тем, что имеет источник вне её. Я к тому, что выполнить &quot;духовному&quot; Дело по достижению Цели Творения, что есть оптимальная актуализация его &quot;таланта&quot;, можно без какого-либо привлечения науки. Вы же практически подменяете это Дело, как я понимаю, вообще не имея представления, что оно из себя представляет, взамен уделяя внимание разговорам об абстрактной наукообразной сфере. Ваши планы бытия и разные вибрации - пустая демагогия. Это даже не наука, а так. Вы просто используете наукообразность для избегания чего-то другого.&quot;=== А разные вибрации- это то на чём держится ВСЁ Ваше( моё тоже) ЛИЧНОЕ существование, начиная с приготовления пищи при помощи огня и заканчивая вот этим монитором, на котором вы видите мои размышления. Хотя начать можно и с рассмотрения Вашей личной Зиготы и как она превратилась в Воробья, рассуждающего о том, о чём не имеет ни малейшего понимания. Всё, Ваше словоблудие отнимает у меня время, кстати, ВРЕМЯ- это тоже атрибут МАТЕРИИ. Сказал в другой теме, что нечему у Вас научиться, а сами Вы учиться из-за гордыни не в состоянии. Всех благ в Вашей матрице.
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28 мин.

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