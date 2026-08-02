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От «мамы Стифлера» до триумфа в 62 года: как Дженнифер Кулидж покорила Голливуд вопреки стереотипам

От «мамы Стифлера» до триумфа в 62 года: как Дженнифер Кулидж покорила Голливуд вопреки стереотипам

Сегодня имя Дженнифер Кулидж ассоциируется не только с комедийными ролями из девяностых, но и с громким возвращением на главные кинопремии.

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