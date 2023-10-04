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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Создатель культовой Stardew Valley показал скриншоты своего нового симулятора жиз...

Создатель культовой Stardew Valley показал скриншоты своего нового симулятора жиз...

Создатель культовой Stardew Valley показал скриншоты своего нового симулятора жизниНезависимый разработчик ConcernedApe, создавший популярную пиксельную песочницу Stardew Valley, показал свежие скриншоты своей новой игры под названием Haunted Chocolatier.

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