Минцифры хочет усилить контроль за IP-адресами легальных VPN. Сейчас в список исключений от блокировок попадают и «замаскированные» сервисы, позволяющие обходить ограничения — РБК Донецкая группа новостей.
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Минцифры хочет усилить контроль за IP-адресами легальных VPN. Сейчас в список исключений от блокировок попадают и «замаскированные» сервисы, позволяющие обходить ограничения — РБК Донецкая группа новостей.
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