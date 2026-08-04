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«Комо» и «Боруссия» согласовали аренду Коуто за 2 млн евро с выкупом за 20+ млн

« Комо » и « Боруссия » Дортмунд устно согласовали трансфер правого защитника  Яна Коуто . Фабрицио Романо сообщает, что итальянский клуб арендует 24-летнего бразильца за 2 миллиона евро с правом выкупа за 20+ млн.

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